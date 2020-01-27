Число жертв паводков в Бразилии выросло до 53 человек

27 января 2020 03:39 (UTC+04:00)

Число жертв наводнений в штатах Минас-Жерайс и Эспириту-Санту, вызванных сильнейшими ливнями, выросло до 53 человек, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Штат Минас-Жерайс сильнее других пострадал от дождей, погибли 44 человека, в Эспириту-Санту девять погибших", - говорится в материале издания SDN со ссылкой на управление гражданской обороны.

По информации властей, 19 человек пропали без вести. В 99 городах региона перед угрозой продолжения дождей объявлено чрезвычайное положение.

В Алегре мэрия объявила об угрозе разрушения плотины из-за скопления воды и призвала граждан покинуть опасные территории. Всего в регионе более 20 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений, оползней и селей.

По данным Национальной метеорологической службы Бразилии, 24 января в столице штата Минас-Жейрас городе Белу-Оризонти выпало рекордное за 110 лет количество осадков - 171,8 миллиметра.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Бразилии из-за ливней погибли 30 человек
Другие страны 26 января 11:40
В результате ливней в Бразилии погибли 14 человек
Другие страны 25 января 22:34
В результате оползня в Бразилии погибли несколько человек
Другие страны 25 января 01:01
На президента Бразилии могут подать в суд за слова об "эволюции индейцев"
Другие страны 24 января 21:30
В Бразилии более 25 заключенных сбежали из тюрьмы
Другие страны 21 января 01:44
Глава бразильского нефтегазового регулятора сообщил о своей отставке
Другие страны 16 января 03:24
Лента новостей
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 80
Китай 04:17
Мексика выдала США одного из подельников бывшего главаря наркокартеля "Синалоа"
США 03:57
Мишель Обама получила Grammy за лучший альбом разговорного жанра
США 03:17
В Северной Осетии произошло землетрясение
Россия 02:55
В Цюрихе двух человек поместили в карантин с подозрением на пневмонию нового типа
Европа 02:37
Иран потребовал у США компенсацию за ущерб из-за выхода из СВПД
Политика 02:15
Apple iPad отмечает десятый день рождения в статусе лидера рынка
США 01:56
В США зафиксировали пятый случай заболевания пневмонией нового типа
США 01:34
Франция эвакуирует своих граждан из Уханя
Европа 01:26