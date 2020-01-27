Число жертв паводков в Бразилии выросло до 53 человек

Число жертв наводнений в штатах Минас-Жерайс и Эспириту-Санту, вызванных сильнейшими ливнями, выросло до 53 человек, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Штат Минас-Жерайс сильнее других пострадал от дождей, погибли 44 человека, в Эспириту-Санту девять погибших", - говорится в материале издания SDN со ссылкой на управление гражданской обороны.

По информации властей, 19 человек пропали без вести. В 99 городах региона перед угрозой продолжения дождей объявлено чрезвычайное положение.

В Алегре мэрия объявила об угрозе разрушения плотины из-за скопления воды и призвала граждан покинуть опасные территории. Всего в регионе более 20 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений, оползней и селей.

По данным Национальной метеорологической службы Бразилии, 24 января в столице штата Минас-Жейрас городе Белу-Оризонти выпало рекордное за 110 лет количество осадков - 171,8 миллиметра.

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