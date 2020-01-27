У Соломоновых островов произошло сильное землетрясение

27 января 2020 10:08 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у Соломоновых островов в юго-западной части Тихого океана. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

По данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 05.02 по времени UTC (08.02 мск) в 105 километрах к северо-западу от небольшого населенного пункта Киракира (Kirakira). Очаг располагался на глубине 17,7 километра.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Через Соломоновы острова проходит тихоокеанский "огненный пояс" - полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров. Он опоясывает Тихий океан, пролегая вдоль побережья Южной и Северной Америки до южной части Аляски, затем поворачивает к Японии, Филиппинам и Индонезии и завершается в районе острова Новая Гвинея, Новой Зеландии и юго-западной Океании.

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