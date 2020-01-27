В Австралии подтвердили пятый случай заражения коронавирусом

27 января 2020 10:38 (UTC+04:00)

Пятый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован на территории Австралии. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает портал news.com.au.

Диагноз был подтвержден у 21-летней женщины из Китая. По данным портала, она прилетела прямым рейсом в Сидней из китайского города Ухань и пришла в больницу, как только заметила у себя соответствующие симптомы.

Ранее сообщалось, что три случая заражения коронавирусом были зафиксированы в штате Новый Южный Уэльс в Австралии, еще один - в Мельбурне (штат Виктория).

По данным портала, в настоящий момент под наблюдением с подозрением на коронавирус находятся еще 10 человек - шесть в штате Новый Южный Уэльс и четыре в штате Западная Австралия.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2744, из них 80 скончались.

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