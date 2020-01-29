Число пострадавших при обстреле баз США в Ираке выросло до 50 человек

29 января 2020 05:30 (UTC+04:00)

Число получивших контузию при иранском обстреле в Ираке военнослужащих США возросло до 50, сообщил в заявлении представитель Пентагона Томас Кэмпбелл, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"У 16 новых военнослужащих были диагностированы черепно-мозговые травмы... На сегодняшний день черепно-мозговые травмы получили 50 военнослужащих США", - заявил офицер.

По его словам, из этих 50 пострадавших 31 человек получил медицинскую помощь в Ираке и вернулся к исполнению обязанностей. 18 человек эвакуировали в Германию для дальнейшего лечения.

Президент США Дональд Трамп заявлял ранее, что пострадавших при ударе Ирана по базам не было, затем он признал наличие контузий, но утверждал, что речь идет о несерьезных травмах.
США провели в Багдаде 3 января операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетные удары по иракским базам, где расквартированы американские военнослужащие. На фоне ожидания возможных атак США иранские военные в тот же день по ошибке сбили украинский пассажирский самолет, погибли 176 человек.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Американец десять лет жил с червем в мозге
США 06:02
Дефицит бюджета США в 2020 году достигнет $1 трлн
США 04:12
Белый дом опубликовал предложения по "сделке века" на Ближнем Востоке
США 28 января 23:56
Трамп заявил, что Нетаньяху согласился на условия "сделки века"
США 28 января 21:24
США потратили на восстановление Афганистана почти $137 миллиардов
США 28 января 21:11
Фильм азербайджанского режиссера признан лучшим боевиком в Голливуде (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 28 января 14:13
Лента новостей
В Австралии женщина умерла во время конкурса по поеданию бисквитов
Другие страны 06:43
Число зараженных коронавирусом в Малайзии выросло до семи человек
Другие страны 06:28
Американец десять лет жил с червем в мозге
США 06:02
Пользователи в некоторых странах мира сообщают о неполадках в работе Facebook
В мире 05:07
Число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 132 человек
Китай 04:41
Бразильский производитель оружия откроет производство в Индии
Другие страны 04:36
Дефицит бюджета США в 2020 году достигнет $1 трлн
США 04:12
Повторное землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Карибском бассейне
Другие страны 03:49
Совет директоров Renault назначил Луку де Мео новым гендиректором компании
В мире 03:30