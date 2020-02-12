Samsung представил новый смартфон со складывающимся экраном
Южнокорейская корпорация Samsung представила во вторник на презентации в Сан-Франциско (штат Калифорния) новый смартфон со складывающимся экраном, он получил название Galaxy Z Flip, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Как пояснила представитель Samsung Ребекка Херст, в разложенном состоянии у телефона 6,7-дюймовый экран. По словам Херст, экран изготовлен с применением очень тонкого стекла. Galaxy Z Flip будет доступен в черном, золотом и фиолетовом цветах. Продажи в США начнутся 14 февраля.
По словам Херст, минимальная цена в США составит $1380.
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