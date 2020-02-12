В Индии неизвестные застрелили сотрудника победившей на выборах партии

Другие страны 12 февраля 2020 08:09 (UTC+04:00)
В Индии неизвестные застрелили сотрудника победившей на выборах партии

Сотрудник Аам адми парти (ААП, Партии простого человека), которая накануне была объявлена победителем на выборах в законодательное собрание Национального столичного округа Дели, погиб в ночь на среду, когда неизвестные открыли огонь по автомобилю члена делийского парламента, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает в среду ААП на своей странице в Twitter, член столичной ассамблеи от ААП Нареш Ядав возвращался с несколькими сторонниками из индусского храма, в котором они принесли благодарственную молитву за победу на выборах, когда его машину обстреляли.

"Волонтер Ашок Манн скончался при атаке на члена парламента от ААП Нареша Ядава. Еще один волонтер ранен. Мы потеряли члена нашей семьи, да покоится его душа с миром", - говорится в сообщении.

Полиция заявила, что предпринимает все возможные усилия, чтобы выяснить причины этого нападения. Многие сторонники ААП уверены, что эта атака имеет политическую подоплеку.

Оппозиционная в Индии ААП стала победителем на выборах в ассамблею Национального столичного округа Дели (частью которого является Нью-Дели). Как сообщила Избирательная комиссия Индии, ААП получила 62 места в 70-местном столичном заксобрании, ее основной противник - правящая в стране Бхаратия джаната парти (БДП, Индийская народная партия) - всего восемь голосов.

Голосование в индийской столице прошло 8 февраля, по данным избиркома, свои голоса отдали 62,59% из 14,6 млн зарегистрированных избирателей. Результаты выборов официально были объявлены во вторник.

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