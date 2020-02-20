В Мехико протестующие таксисты устроили столкновения с полицией

Акция протеста таксистов в центральной части столицы Мексики в среду переросла в столкновения с полицией. В стычке пострадали по меньшей мере шестеро участников манифестации. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил представитель Национального движения таксистов Игнасио Родригес.

"Одного из наших шоферов, который уже лежал на земле весь в крови, полицейские били щитами, сломали ему нос и несколько лицевых костей", - цитирует Родригеса на своем сайте газета El Universal. Он добавил, что по меньшей мере двум его коллегам потребовалась госпитализация. Сведений о пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов не поступало.

Мексиканские таксисты не в первый раз выходят на улицы, выступая против несправедливой, как они утверждают, конкуренции со стороны мобильных приложений по заказу транспортных услуг. В начале октября 2019 года они в знак протеста перекрыли подъезды к первому терминалу аэропорта Мехико.

Та акция была крайне неодобрительно встречена мексиканскими пользователями социальных сетей. Они развернули кампанию по бойкоту услуг таксистов и вывели хештег "Неделя без такси" на первое место в национальном сегменте Twitter.