Инкубационный период при заражении новым коронавирусом может достигать 27 дней

Другие страны 22 февраля 2020 22:35 (UTC+04:00)
Инкубационный период при заражении новым коронавирусом может достигать 27 дней

Инкубационный период при инфицировании новым типом коронавируса может превышать 14 дней и доходить до 27 суток. Об этом в субботу сообщили власти провинции Хубэй, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Власти провинции проинформировали, что у 70-летнего мужчины из Хубэя симптомы заболевания, вызванного коронавирусом, проявились только на 27 день после контакта с зараженной инфекцией сестрой.

Более долгий инкубационный период может существенно усложнить борьбу с распространением коронавируса.

Ранее 10 февраля издание Sina со ссылкой на препринт научной статьи, опубликованный на medRxiv.org, сообщила, что максимальный инкубационный период для вызываемого новым коронавирусом заболевания может достигать 24 дней. При этом по последним оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) средняя продолжительность инкубационного периода составляет пять-шесть дней.

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