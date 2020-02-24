Число жертв коронавируса в Китае выросло до 2592
Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2592, выздоровели 24734 человека. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в опубликованном в понедельник сообщении Государственного комитета по делам здравоохранения КНР.
Как отмечает ведомство, за сутки были зафиксированы 150 смертей, 1846 человек выписаны из больниц. Общее число инфицированных коронавирусом нового типа в Китае составило 77150 человек.
Лента новостей
Визит Президента Азербайджана в Италию в контексте двусторонних отношений не имеет аналогов по значимости - политолог
Айдын Гулиев: Совместная декларация - знаменательная веха в истории стратегического сотрудничества Азербайджана и Италии
Азербайджанский газ даст Италии преимущества в переговорах с другими поставщиками газа - французский эксперт