Число жертв коронавируса в Китае выросло до 2592

Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2592, выздоровели 24734 человека. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в опубликованном в понедельник сообщении Государственного комитета по делам здравоохранения КНР.

Как отмечает ведомство, за сутки были зафиксированы 150 смертей, 1846 человек выписаны из больниц. Общее число инфицированных коронавирусом нового типа в Китае составило 77150 человек.