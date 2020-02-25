В Перу при столкновения двух автобусов погибли не менее 11 человек
По меньшей мере одиннадцать человек погибли и еще 40 пострадали в результате столкновения двух автобусов в провинции Арекипа на юге Перу. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает местное радио RPP.
По данным радио, два автобуса столкнулись лоб в лоб в понедельник на автомагистрали Panamericana Sur в провинции Арекипа. Региональное правительство подтвердило, что в результате инцидента 11 человек погибли, из них шестеро на месте и еще пять человек скончались в больницах.
Кроме того, еще 40 человек были доставлены в местные больницы для оказания медицинской помощи.
Согласно данным радио, причиной столкновения, по всей вероятности, стало превышение скорости.
Лента новостей
«Южный газовый коридор» имеет большое значение не только для Италии, но и для всей Европы – британский эксперт
Представители госструктур Азербайджана побывали на пограничных пропускных пунктах на границе с Ираном (ФОТО)
Минздрав Азербайджана и Госагентство по ОМС опровергли слухи о больных коронавирусом в Джалилабаде и Лянкяране