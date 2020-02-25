Индия и США выведут отношения на уровень глобального партнерства

Индия и США решили вывести двусторонние связи на уровень всеобъемлющего глобального партнерства. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Дели.

Трамп прибыл в Индию в понедельник. Во вторник лидеры двух стран в ходе переговоров обсудили весь спектр двусторонних связей, включая ключевые сферы обороны, безопасности, торговли и инвестиций.

"Мы решили вывести индийско-американские связи на уровень всеобъемлющего глобального партнерства", - сказал Моди. Он отметил, что Индия и США договорились начать переговоры о торговой сделке. "Наши министры торговли провели положительные переговоры. Мы оба решили, что наши команды должны придать юридическую форму этим торговым переговорам. Мы также договорились начать переговоры о крупной торговой сделке", - скал премьер-министр.

Моди отметил, что в ходе переговоров обсудил с Трампом "важные аспекты индийско-американского партнерства". "Сегодня мы обсудили все важные аспекты индийско-американского партнерства, будь то оборона и безопасность, энергетическое стратегическое партнерство, торговля или связи между людьми. Укрепление оборонных связей между Индией и США является важным аспектом нашего партнерства", - сказал Моди.

Он отметил, что Индия проводит все больше учений с войсками США.

"Наши оборонные производители становятся частью цепочек поставок друг друга. Сегодня индийские войска проводят большую часть своих учений вместе с войсками США. Мы также расширяем сотрудничество в целях повышения безопасности нашей страны и борьбы с международным терроризмом", - сказал он.