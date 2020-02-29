Число зараженных коронавирусом в Японии выросло до 942 человек

Случаи заражения коронавирусом COVID-19 подтверждены в половине из 47 японских префектур, общее число заразившихся составляет 942 человека, включая 705 человек с круизного лайнера Diamond Princess. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные телеканала NHK.

Наибольшее число заразившихся – 67 человек – в префектуре Хоккайдо на севере страны. В Токио подтверждены 36 случаев коронавирусной инфекции. К настоящему времени скончались 11 человек.

В стране отменены массовые мероприятия, закрыты парки развлечений, государственные библиотеки, смотровые площадки и музеи. С субботы и до 15 марта для посетителей закрылись токийские Disneyland и DisneySea, парк развлечений Universal Studio Japan в Осаке. Уже заявлено об отмене мероприятий по любованию сакурой, запланированных на конец марта - начало апреля. Закрываются школы, спортивные кружки и центры дополнительных занятий.

В минувший четверг премьер-министр страны Синдзо Абэ призвал местные органы самоуправления закрыть все государственные образовательные учреждения, от детских садов и старших школ, вплоть до начала весенних каникул в марте. Для работающих родителей сохранится возможность отдать детей на попечение преподавателей, но власти настойчиво призывают предпринять максимальные усилия и не выводить детей из дома.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае достигло 79,2 тысячи человек, скончались 2835, излечились свыше 39 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по данным ВОЗ на пятницу, в 51 стране, число зараженных достигло 4691, скончались 67 человек.