В Южной Корее число пострадавших при взрыве на химзаводе достигло 56

Число пострадавших при взрыве на химическом заводе в Южной Корее достигло 56. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило в среду информационное агентство Рёнхап.

Ранее сообщалось о 36 пострадавших. Взрыв вызвал пожар на заводе корпорации Lotte Chemical в Сосане, в 120 километрах к югу от Сеула прошлой ночью, с огнем боролись 270 пожарных. По данным компании, взрыв произошел из-за возгорания нефтепродуктов, утечки токсичных веществ не произошло.

Корпорация вынуждена остановить 13 объектов из-за пожара, причины которого выясняются.

Из-за силы взрыва были повреждены строения в радиусе до 30 километров от самого завода. В их окнах лопнули стекла, у некоторых частично обвалились наружные стены. Местные жители сообщили, что почувствовали дрожание земли, как при землетрясении.

Число пострадавших включает в себя не только работников завода, но и людей, находившихся в окрестных домах, которые повредило взрывной волной.