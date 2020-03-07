В Канаде произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,2 зафиксировано в восточной канадской провинции Квебек. Об этом в пятницу сообщила канадская государственная служба по наблюдению за землетрясениями, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Очаг залегал на глубине 12 км, эпицентр находился примерно в 9 км к востоку от города Монреаль. Сообщается, что жители восточной части мегаполиса могли ощутить небольшие толчки.

Разрушений нет.