В Канаде произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,2 зафиксировано в восточной канадской провинции Квебек. Об этом в пятницу сообщила канадская государственная служба по наблюдению за землетрясениями, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Очаг залегал на глубине 12 км, эпицентр находился примерно в 9 км к востоку от города Монреаль. Сообщается, что жители восточной части мегаполиса могли ощутить небольшие толчки.
Разрушений нет.
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