Парагвайский суд оставил Роналдиньо под стражей

Парагвайский суд оставил под стражей экс-футболиста сборной Бразилии Роналдиньо и его брата и агента Роберту, помещенных в пятницу вечером под административный арест за использование фальшивого паспорта. Об этом сообщил портал Globoesporte, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В субботу утром братьев доставили на допрос в наручниках из спецприемника национальной полиции в столице Парагвая Асунсьоне. Там они провели ночь по требованию прокуратуры. Решение оставить в силе соответствующий ордер прокуратуры суд мотивировал тем, что бразильцы могут сбежать на родину, которая по закону не экстрадирует своих граждан, указал портал. Им предстоит провести под стражей до 6 месяцев, которые отводятся для проведения расследования тяжкого правонарушения против государственных интересов.

В среду вечером в номере гостиницы в Асунсьоне, где остановились футболист и его брат, прошел обыск, в ходе которого парагвайские правоохранители обнаружили поддельные паспорта. Роналдиньо и его брат были задержаны, после допроса в пятницу следователи ходатайствовали об освобождении братьев и снятия с них обвинений, что позволило бы им покинуть Парагвай. Однако суд не стал прекращать расследование в отношении бразильцев и оставил решение вопроса об их освобождении на усмотрение генпрокурора Сандры Киньонес, которая в итоге отменила оправдательное заключение своих подчиненных и потребовала сохранить за Роналдиньо и его братом статус подследственных, распорядившись об их аресте.

Ранее Роналдиньо на родине лишили загранпаспорта за неуплату налогов. Кроме того, футболисту назначен штраф в размере 8,5 млн реалов (более 2,2 млн долларов по курсу на момент наложения штрафа) за нарушение требований природоохранного законодательства при строительстве пирса на берегу озера, где расположен дом его семьи.