В Афганистане заявили, что армия перейдет в наступление, если талибы не прекратят агрессию

Вооруженные силы Афганистана перейдут из обороны в наступление, если радикальное движение "Талибан" не прекратит атаки на правительственные объекты до конца недели. Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил исполняющий обязанности министра национальной обороны республики Асадулла Халид.

"Вооруженные силы Афганистана будут оставаться в оборонительном режиме до конца этой недели, согласно указаниям президента Ашрафа Гани и в соответствии с мирным соглашением [между США и талибами], но если "Талибан" не прекратит свои атаки к концу недели, наши войска атакуют врага повсюду", - говорится в заявлении.

29 февраля в Дохе США и "Талибан" подписали мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантируют не использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу для безопасности США и их союзников. Переговоры между "Талибаном" и другими афганскими сторонами о постоянном и всеобъемлющем прекращении огня должны начаться 10 марта. До начала межафганских переговоров в качестве мер укрепления доверия должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников движения и до 1 тыс. человек, удерживаемых талибами.

7 марта телеканал NBC сообщил, что американские официальные лица получили разведывательные данные, которые свидетельствуют о том, что радикальное движение "Талибан" не намерено выполнять условия мирного соглашения с США.