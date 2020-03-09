В Японии назвали дальность полета запущенных из КНДР ракет

Правительство Японии утверждает, что ракеты КНДР во время последних испытаний преодолели расстояние от 100 до 200 километров и упали в Японском море. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство Киодо.

По его данным, в Японии предполагают, что ракеты были баллистическими. Их пуск был произведен с восточного побережья КНДР в северо-восточном направлении.

Как заявил ранее премьер Японии Синдзо Абэ, пуски северокорейских ракет не нанесли ущерба японским судам и самолетам.

Агентство Рёнхап со ссылкой на военных Южной Кореи ранее отмечало, что Северная Корея провела пуски как минимум трех ракет в сторону Японского моря из района Сондок провинции Хамгён-Намдо. Японское правительство полагает, что ракеты КНДР не достигли исключительной экономической зоны Японии, но японские суда получили предупреждение об опасности падения ракет на случай повторных пусков.

Премьер Абэ распорядился рассмотреть ситуацию с новыми пусками ракет КНДР на заседании Совета национальной безопасности.