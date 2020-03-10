В Буркина-Фасо выявили первые два случая заражения коронавирусом

Первые два случая заражения новым типом коронавируса зарегистрированы в Буркина-Фасо, сообщает местный новостной портал Burkina24 со ссылкой на минздрав страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Согласно порталу, речь идет о паре граждан Буркина-Фасо старше 50 лет, которые недавно были во Франции. На данный момент, пациентов поместили на карантин в больнице.

Результаты теста еще одного человека, который путешествовал с парой, были отрицательными, однако его также поместили на карантин вместе с теми, кто уже контактировал с заразившейся парой.