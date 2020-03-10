В Китае число жертв коронавируса достигло 3136 человек

Другие страны 10 марта 2020 06:05 (UTC+04:00)
В Китае число жертв коронавируса достигло 3136 человек

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в материковом Китае достигло 80 754, из них 3136 пациентов скончались, почти 60 тысяч излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 80 754 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 17 721 человек (4 794 человека находятся в тяжелом состоянии), 59 897 человек выписаны из больниц, 3136 скончались", - говорится в сообщении госкомитета.

За последние сутки по всей стране были выявлены 19 новых случаев заражения, из больниц выписали 1297 человек, скончались 17 (все в провинции Хубэй), зарегистрированы еще 36 случаев с подозрением на коронавирус.

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