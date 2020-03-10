Сингапур ввел платное лечение от коронавируса для туристов

Сингапур ввел с понедельника платное лечение от коронавируса для лиц, прибывающих в страну с туристическими или иными краткосрочными визитами, или проезжающих город-государство транзитом. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает интернет-версия газеты Straits Times.

Для лиц с долгосрочными визами и граждан Сингапура сохраняется лечение за счет государства, говорится в сообщении.

В понедельник в стране были зарегистрированы сразу 10 новых случаев заболевания, шесть из них связаны с одним и тем же частным мероприятием для детей с родителями. Таким образом, в Сингапуре с начала вспышки заразились 160 человек, последний из них – пятилетний мальчик, сообщает издание.

Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане.