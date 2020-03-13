Боливия временно прекращает авиасообщение с Европой
Боливия с субботы приостанавливает авиасообщение с Европой, сообщила временный президент страны Жанин Аньес, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
"Было решено временно приостановить занятия в школах и университетах по всей стране… до 31 марта, приостановить полеты в и из Европы, начиная с 0.00 субботы", - сказала она, выступая по государственному телевидению.
Также власти запрещают проведение массовых мероприятий с участием более тысячи человек, включая концерты, спортивные и культурные события, манифестации.
В Боливии в настоящее время зарегистрировано три случая заболевания коронавирусом.
Лента новостей
Некоторые археологические находки Нахчывана будут переданы в Национальный музей истории Азербайджана
Лица, распространяющие в Азербайджане слухи о коронавирусе, будут привлечены к правовой ответственности
Результаты первого дня соревнований Кубка мира FIG по спортивной гимнастике – Марина Некрасова вышла в финал
В связи с угрозой коронавируса приостанавливается оформление виз посредством ASAN Viza - Оперативный штаб
Промышленно – строительная корпорация в Азербайджане о реализации совместного проекта в нефтяном секторе