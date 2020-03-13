Боливия временно прекращает авиасообщение с Европой

Боливия с субботы приостанавливает авиасообщение с Европой, сообщила временный президент страны Жанин Аньес, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Было решено временно приостановить занятия в школах и университетах по всей стране… до 31 марта, приостановить полеты в и из Европы, начиная с 0.00 субботы", - сказала она, выступая по государственному телевидению.

Также власти запрещают проведение массовых мероприятий с участием более тысячи человек, включая концерты, спортивные и культурные события, манифестации.

В Боливии в настоящее время зарегистрировано три случая заболевания коронавирусом.