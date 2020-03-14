Уругвай подтвердил первые четыре случая коронавируса в стране

Уругвай одним из последних в Латинской Америке подтвердил первые случаи заболевания коронавирусом, сообщило министерство здравоохранения страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Подтверждены первые четыре случая коронавируса. Люди прилетели из Милана в страну между 3 и 6 марта. Пациенты находятся в стабильном состоянии у себя дома", - говорится в заявлении в Twitter.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.