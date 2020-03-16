В Пакистане более 90 человек заразились коронавирусом
Новым коронавирусом на территории Пакистана заболели 94 человека. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет издание Dawn.
Самое большое число заразившихся – 76 – на территории провинции Синд, 10 – в провинции Белуджистан, 5 - на территории провинции Гилгит-Балтистан, два в федеральной столичной территории и один в Пенджабе.
Как отметил сенатор Муртаза Вахаб, число заразившихся в провинции Синд резко выросло в понедельник после того, как власти сделали анализы людям, прибывшим в провинцию после посещения Ирана.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.