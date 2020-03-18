В Малайзии ограничили передвижение граждан из-за коронавируса

В Малайзии в среду вступил в силу приказ правительства о контроле за передвижением граждан (Movement Control Order, MCO), который вводится на всей территории страны до 31 марта в целях борьбы с распространением коронавируса COVID19. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает интернет-версия газеты The Star.

По последним данным, число заразившихся в Малайзии превысило 700 человек.

В соответствии с приказом гражданам страны и проживающим на ее территории иностранцам воспрещается передвигаться между султанатами и территориями страны, а также без крайней необходимости покидать свои дома и собираться большими группами, в том числе в заведениях общественного питания, говорится в сообщении.

Учреждения государственной службы и частные предприятия в массовом порядке переходят на удаленный режим работы. Здания министерств и ведомств в "правительственном" городе Путраджайя, расположенном южнее Куала Лумпура, в среду пусты, за исключением охраны, сообщает газета.

Мероприятия по обеспечению режима контроля передвижения осуществляют полиция и вооруженные силы страны, говорится в сообщении.

Некоторые малайзийские эксперты сомневаются в эффективности мер, предусмотренных в приказе, с точки зрения распространения инфекции.

"Дело не в самом приказе, а в организации его исполнения. Механизм исполнения приказа не был достаточно тщательно продуман", - заявил The Star доктор Локман Хаким Сулайман, бывший генеральный директор департамента санитарии и охраны здоровья минздрава Малайзии.

"Армию и полицию надо было подключать не сегодня, а позавчера, сразу же после объявления о том, что контроль передвижения будет введен с 18 марта. Тогда можно было бы как-то избежать огромного скопления людей на автовокзалах и в отделениях полиции, куда они обращались за разрешением на выезд", - сказал он.

"Ведь узнав о приказе, люди сразу начали покидать населенные пункты, например, в долине Кланг, где больше всего в стране случаев заражения коронавирусом. И создали вчера и позавчера эти огромные толпы, которые не могут не быть рассадниками инфекции", - сказал эксперт, отметив, что Малайзия "вероятно, пропустила свой лучший шанс остановить коронавирус".