Число заразившихся коронавирусом в Канаде за сутки выросло почти в два раза

Число заразившихся новым коронавирусом в Канаде за последние сутки выросло почти в два раза: с 1959 до 3385. Об этом сообщил в среду Минздрав, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Случаи заражения выявлены в 12 из 13 регионов Канады. Больше всего инфицированных в провинциях Квебек (1339 человек), Онтарио (688) и Британская Колумбия (659). Кроме того, предварительный диагноз на коронавирус поставлен еще 24 жителям провинции Манитоба, где пока опасным вирусом заражены лишь 11 человек.

Первый случай заражения новым коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января, на данный момент 35 заболевших умерли, 185 вылечились. Первые инфицированные прибыли в страну из Китая, Ирана и Египта.

Среди заразившихся - супруга премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи, которая находится на домашнем карантине. Глава канадского правительства не болен, но также находится дома в самоизоляции.

Более половины канадских провинций ввели на своей территории режим чрезвычайного положения. 21 марта Трюдо не исключил введения режима ЧС по всей стране.