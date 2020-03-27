В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано на востоке Индонезии, в провинции Папуа. Об этом в пятницу сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр находился в 174 км к западу от города Джаяпура (около 135 тыс. жителей). Очаг залегал на глубине 10 км.

Данных о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не поступало.