Новые сроки проведения Олимпиады в Токио будут определены в ближайшие три недели
Новые даты проведения летних Олимпийских игр в Токио, которые были перенесены на 2021 год из-за пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом, будут определены в ближайшие три недели, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По информации источника, соответствующая позиция была утверждена руководством Международного олимпийского комитета (МОК).
24 марта МОК принял решение перенести Олимпийские игры на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции. Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.
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