Власти Никарагуа сообщили о первой в стране смерти из-за коронавируса

Первый случай смерти пациента, заразившегося новым коронавирусом, зафиксирован на территории Никарагуа. Об этом сообщило в обнародованном в четверг вечером заявлении министерство здравоохранения республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным ведомства, больной был ВИЧ-инфицированным. Сведений о его возрасте обнародовано не было. "Выражаем <...> наши искренние соболезнования его родным и друзьям", - говорится в документе.

Согласно официальной информации, к настоящему времени в Никарагуа было зарегистрировано два случая заражения новым коронавирусом. Состояние первого пациента, о котором стало известно 19 марта, оценивается как стабильное.