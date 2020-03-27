Власти Никарагуа сообщили о первой в стране смерти из-за коронавируса
Первый случай смерти пациента, заразившегося новым коронавирусом, зафиксирован на территории Никарагуа. Об этом сообщило в обнародованном в четверг вечером заявлении министерство здравоохранения республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По данным ведомства, больной был ВИЧ-инфицированным. Сведений о его возрасте обнародовано не было. "Выражаем <...> наши искренние соболезнования его родным и друзьям", - говорится в документе.
Согласно официальной информации, к настоящему времени в Никарагуа было зарегистрировано два случая заражения новым коронавирусом. Состояние первого пациента, о котором стало известно 19 марта, оценивается как стабильное.
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