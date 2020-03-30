КНДР заявила о проведении испытания многозарядной пусковой установки
КНДР заявила о проведении испытания "крупногабаритной" многозарядной пусковой установки. Об этом сообщило в понедельник агентство Yonhap со ссылкой на СМИ народной республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Подробности пока не приводятся.
Ранее агентство, цитируя заявление Комитета начальников штабов Южной Кореи, проинформировало о том, что КНДР осуществила в воскресенье запуск двух баллистических ракет малой дальности в направлении Японского моря. Дальность их полета составила 230 км.
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