При сходе с рельсов поезда в Китае пострадали 127 человек

По меньшей мере один человек погиб, 127 пострадали в понедельник в результате схода с рельсов пассажирского поезда в провинции Хунань (Центральный Китай). Об этом сообщила газета "Жэньминь жибао", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, состояние по меньшей мере четырех пострадавших оценивается как критическое.