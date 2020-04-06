Старый город в Алеппо собираются восстановить за пять лет

Другие страны 6 апреля 2020 07:30 (UTC+04:00)
Старый город в Алеппо собираются восстановить за пять лет

Реставраторы в течение пяти лет планируют восстановить разрушенный боевиками Старый город - историческую часть Алеппо, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

К августу 2020 года специалисты рассчитывают восстановить склеп в средневековой мечети Омейядов, в котором, как считается, находится могила святого Захария - отца Иоанна Крестителя.

Большинство объектов Старого города внесены с список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году, он разрушен примерно на 70%.

Большой урон был нанесен старому рынку - одному из древнейших рынков в мире, Цитадели, мечети Омейядов и другим культурным объектам.

"Это святыня сразу трех религий. Здесь похоронен пророк Захария - отец Иоанна Крестителя, - рассказал реставратор мечети Омейядов Абдельхак Джамал. - Мы сантиметр за сантиметром восстанавливаем этот склеп, все работы ведутся только вручную. Работаем уже два месяца, и нам потребуется еще четыре месяца, чтобы завершить реставрацию могилы. Тут спешить нельзя".

Великая мечеть Алеппо или мечеть Омейядов была сооружена в 715 году, является крупнейшей и старейшей в городе. Перед уходом боевики не только взорвали единственный 45-метровый минарет, заложив взрывчатку в тоннель под ним, и устроили пожар, но и разграбили древнюю библиотеку, была украдена святыня - одеяло пророка Мухаммеда.

Сейчас реставраторы по крупицам собирают мозаику склепа, параллельно строители собирают внутренние колонны мечети. Реставраторы пронумеровали каждый камень для того, чтобы позже сложить фрагменты воедино.

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