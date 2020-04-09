МВФ выделит Чаду $115 млн на борьбу с коронавирусом

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил запрос Чада о предоставлении срочной финансовой помощи в размере $115 млн на борьбу с новым коронавирусом. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении фонда, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Представители МВФ завершили обсуждение с властями [Чада] о предоставлении к середине апреля $115 млн", - отмечается в заявлении. МВФ подчеркнул, что эта сумма была выделена Чаду в связи с "ухудшением глобальных экономических условий и распространением коронавируса" в стране.

3 апреля директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева сообщила, что фонд получил заявки на экстренное финансирование в связи с распространением нового коронавируса почти от 100 государств. Первой страной, которой МВФ предоставил срочную финансовую помощь из-за ситуации с коронавирусом, стала Киргизия: 27 марта было одобрено выделение ей $120,9 млн.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились около 1,5 млн человек, зафиксировано почти 90 тыс. смертельных исходов.