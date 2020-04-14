ЦИК Доминиканы перенес всеобщие выборы на июль

Центральная избирательная комиссия Доминиканской Республики приняла решение перенести из-за пандемии коронавируса на июль проведение президентских и парламентских выборов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Выборы должны были пройти 17 мая.

"Пленарное заседание ЦИК отложило проведение выборов в мае из-за чрезвычайной санитарной ситуации. Первый тур выборов состоится 5 июля, второй, при его необходимости, - 26 июля", - говорится в сообщении, размещенном в понедельник на странице ЦИК в Twitter.

По официальным данным, число заразившихся коронавирусом в Доминикане достигло 3 167, умерли 177 человек.