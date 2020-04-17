ВС Бразилии просит префектов пересчитать свободные места на кладбищах

Командование первым военным округом Бразилии запросило у префектов входящих в него муниципалитетов информацию о "количестве кладбищ, свободных мест для захоронений и возможностях по ежедневной организации похорон". Об этом сообщил в четверг префект города Трес-Риос (юго-восточный штат Рио-де-Жанейро) Жозимар Салес, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эта информация требуется весьма срочно "в связи с пандемией COVID-19, уточняется в документе, копию которого чиновник продемонстрировал в Facebook. "Как мэр Трес-Риос, хочу заявить, что мы принимаем все возможные действия для того, чтобы сохранить жизни. Мы прекрасно понимаем те жертвы, на которые нам приходится идти, и те трудности, с которыми нам придется столкнуться в будущие месяцы, а может и годы. И когда я вижу такой запрос о количестве кладбищ, свободных мест для захоронений и возможностях по ежедневной организации похорон, исходящий от столь уважаемого источника, как Вооруженные силы Бразилии, я не могу ослабить [карантинные] меры", - заявил Салес в видеообращении.

"Раз войска об этом спрашивают, значит они допускают возможность хаоса в государственной системе здравоохранения", - подытожил градоначальник.

В пресс-службе Объединенного восточного командования газете Globo, подтвердили, что документ является подлинным, уточнив, что войска "планируют свои действия исходя из исследований гипотетически возможных сценариев в целях облегчения неблагоприятных последствий пандемии для общества". "Документ преследует цель - собрать данные для изучения одного из возможных сценариев", - цитирует издание ответ ВС страны.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля в Сан-Паулу. К настоящему времени в стране выявлены более 30 тыс. случаев инфицирования, умерли свыше 1,9 тыс. человек, уровень смертности - 6,3%. Согласно обновленной 16 апреля сводке, за неделю число летальных исходов увеличилось на 82,4%. По оценкам Минздрава, в апреле в Бразилии произойдет резкий рост числа инфицированных коронавирусом, который будет длиться три месяца и стабилизируется к июлю. В августе власти страны ожидают постепенного снижения динамики заражений, в сентябре прогнозируется спад.