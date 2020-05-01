ЕИБ хочет привлечь еще €1 млрд инвестиций на разработку вакцины от коронавируса

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) намерен привлечь €1 млрд дополнительных инвестиций для разработки вакцины от коронавируса. Об этом сообщил в пятницу директор банка Вемер Хойер во время церемонии подписания соглашения между Всемирной организацией здравоохранения и ЕИБ для активизации усилий по борьбе с вызываемым коронавирусом заболеванием и усиления устойчивости к будущим эпидемиям, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Он напомнил, что на следующей неделе ЕС намерена провести конференцию доноров для финансирования борьбы с пандемией коронавируса во всем мире, в ходе которой планируется собрать не менее $7 млрд.

"В ходе конференции по объявлению взносов мы будем делать особый упор на необходимости разработки вакцины и диагностических комплексов, - сказал Хойер. - Речь идет о порядка €1 млрд дополнительных инвестиции на эти цели". "Нам нужны новаторские подходы для решения этой проблемы", - подчеркнул он.