Суд заблокировал решение МИД Бразилии о выдворении венесуэльских дипломатов

Федеральный верховный суд Бразилии заблокировал в субботу исполнение постановления МИД страны о выдворении венесуэльских дипломатов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает издание Antagonista.

Как уточняется, соответствующее решение принял судья Луис Роберту Баррозу по ходатайству депутата национального парламента от левой Партии трудящихся Паулу Пименты, согласившись с истцом в том, что такие действия могут повлечь нарушение бразильских конституционных норм, международных договоров в области прав человека и Венских конвенций о дипломатических и консульских сношениях. Баррозу также отметил, что дипломаты "не представляют никакой опасности", и потребовал от президента страны Жаира Болсонару и главы МИД Эрнесту Араужу дать разъяснения насчет их выдворения.

В Бразилии действуют шесть венесуэльских диппредставительств: посольство в Бразилиа, а также консульские учреждения в Белене, Боа-Висте, Манаусе, Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, напоминает издание. В пятницу с рекомендацией об отмене распоряжения МИД выступила Генпрокуратура Бразилии. В ноябре сторонники лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо предприняли попытку захвата посольства Боливарианской Республики в Бразилиа.

В начале марта Бразилия объявила о прекращении работы своих загранпредставительств в Венесуэле и отзыве сотрудников. Из-за последующего обострения эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавируса в регионе и закрытия границ их эвакуация произошла только 18 апреля. МИД Бразилии также уведомил 17 венесуэльских дипломатов, находящихся в стране, что они должны покинуть ее территорию до 2 мая. Каракас назвал требования Бразилиа нарушающими Венскую конвенцию.