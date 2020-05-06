В Аргентине разбился санитарный самолет
Санитарный самолет Learjet-35, на борту которого находились четыре человека, разбился при посадке в ночь со вторника на среду в городе Эскель (провинция Чубут) на юге Аргентины. Об этом в среду сообщила газета La Nacion, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Как отметило издание, помимо двух пилотов, в самолете, вылетевшем из Буэнос-Айреса, находились врач и медсестра, которые должны были перевезти в столицу трехлетнего мальчика с заболеванием сердца. В настоящий момент выясняется, удалось ли выжить кому-нибудь из них в результате инцидента.
Основной причиной катастрофы, вероятно, стал сильный туман, указала газета. Видимость в районе аэропорта Эскеля, расположенного в предгорьях Анд, составляла всего 100 метров.
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