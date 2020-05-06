В Аргентине разбился санитарный самолет

Санитарный самолет Learjet-35, на борту которого находились четыре человека, разбился при посадке в ночь со вторника на среду в городе Эскель (провинция Чубут) на юге Аргентины. Об этом в среду сообщила газета La Nacion, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отметило издание, помимо двух пилотов, в самолете, вылетевшем из Буэнос-Айреса, находились врач и медсестра, которые должны были перевезти в столицу трехлетнего мальчика с заболеванием сердца. В настоящий момент выясняется, удалось ли выжить кому-нибудь из них в результате инцидента.

Основной причиной катастрофы, вероятно, стал сильный туман, указала газета. Видимость в районе аэропорта Эскеля, расположенного в предгорьях Анд, составляла всего 100 метров.