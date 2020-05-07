За сутки в КНР выявлены два "импортированных" случая COVID-19

Другие страны 7 мая 2020 05:37 (UTC+04:00)
За сутки в КНР выявлены два "импортированных" случая COVID-19

В материковом Китае за истекшие сутки были зарегистрированы два подтвержденных случая заражения коронавирусом и шесть бессимптомных больных, сообщает Госкомздрав КНР, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Уточняется, что все случаи с бессимптомными носителями имеют внутреннее происхождение, два подтвержденных – ввозные.

За сутки в стране не зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом.

С декабря от вызываемых коронавирусом осложнений в Китае умерли 4 633 человека, зарегистрированы 82 885 случаев заражения, из них 1 680 – ввезенные из-за границы.

В медучреждениях страны продолжают проходить курс лечения 295 человек, состояние 23 оценивается как тяжелое. Излечились и выписаны из больниц более 77,9 тысячи человек.

На китайских территориях вне материковой части за стуки зафиксирован один новый случай заражения - на Тайване. С декабря прошлого года в трех районах подтверждено 1 524 случая заболевания: в Гонконге – 1 040 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао – 45, на Тайване – 439 (шесть случаев смерти).

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