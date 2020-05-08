Лидер КНДР направил устное послание председателю КНР
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын направил устное послание председателю КНР Си Цзиньпину, в котором высоко оценил успехи Китая в борьбе с коронавирусом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в пятницу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Председатель Госсовета КНДР товарищ Ким Чен Ын направил устное личное послание генеральному секретарю ЦК КПК, председателю КНР товарищу Си Цзиньпину в связи с тем, что Китай достигает успехов в работе против эпидемии COVID-19 [вызываемое коронавирусом заболевание]", - отметило агентство.
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