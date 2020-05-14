Почти во всей Японии снимут режим ЧС из-за коронавируса

Другие страны 14 мая 2020 02:07 (UTC+04:00)
Почти во всей Японии снимут режим ЧС из-за коронавируса

Правительство Японии утвердит в четверг решение об отмене режима чрезвычайной ситуации, введенного по всей стране в апреле из-за пандемии нового коронавируса, в 39 из 47 префектур. Это первое ослабление ограничительных мер с момента их вступления в силу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Изначально власти разработали план отмены режима ЧС в 34 префектурах, где ситуация с распространением коронавируса стабильна и поддается контролю. Затем в него были добавлены еще пять префектур из списка регионов, которые правительство наделило статусом "требующих особого внимания". В частности, ослабление затронет центральную префектуру Айти, где находятся многочисленные промышленные предприятия, западную Киото и юго-западную Фукуоку.

Вместе с тем режим ЧС продолжит действовать в Токио и прилегающих к нему густонаселенных префектурах Канагава, Сайтама и Тиба. Также ограничительные меры останутся в силе в префектурах Киото, Осака и Хёго на западе Японии и в северной префектуре Хоккайдо.

При принятии решения об отмене режима ЧС японские власти руководствовались мнением экспертов. Одним из основных учитываемых показателей стал индекс числа заражений в неделю в том или ином регионе. Смягчение допускалось только в том случае, если он не превышал 0,5 на 100 тыс. жителей.

К примеру, для Токио с 14-миллионным населением требуется добиться сокращения количества новых случаев заражения до 70 в неделю. На прошлой неделе он был на уровне 200, поэтому режим ЧС там решили пока оставить. Среди других критериев - наличие свободных палат в больницах, общий уровень нагрузки на медицинскую систему префектуры и возможности проведения тестов на коронавирус. Префектура Киото в целом соответствовала указанным требованиям, однако не попала в список 39 регионов из-за того, что прилегает к Осаке - второму по масштабам очагу распространения инфекции в Японии.

Ровно через неделю, 21 мая, правительство намерено вновь провести экспертное совещание и заседание штаба по мерам против коронавируса. По их итогам также может быть принято решение об отмене режима ЧС в оставшихся восьми префектурах.

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