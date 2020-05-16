Мексика выявляет более 2 тысяч новых случаев заражения COVID вторые сутки

В Мексике положительный результат анализов на новый тип коронавируса COVID-19 за сутки получили 2 437 человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газета.ru, сообщил главный эпидемиолог минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа во время трансляции пресс-конференции в Twitter ведомства.

Он отметил, что такой прирост числа новых выявленных случаев, более двух тысяч граждан, продолжается в стране вторые сутки.

Общее число выявленных случаев заражения короанвирусом за время пандемии увеличилось до 45 032 пациентов.

Кроме того, жертвами коронавируса за сутки стали 290 человек. Общее число летальных исходов в стране поднялось до 4 767 умерших.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.