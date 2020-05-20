Главу Минздрава Боливии задержали по делу о закупке аппаратов ИВЛ по завышенной цене

Правоохранительные органы Боливии в среду задержали министра здравоохранения страны Марсело Навахаса по делу о закупке аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) по завышенной цене. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил директор управления по борьбе с преступностью Иван Рохас.

"Министр находится в статусе задержанного в здании управления по борьбе с преступностью", - приводит слова Рохаса газета EL DEBER.

Ранее власти Боливии начали расследование возможной коррупции при покупке 170 аппаратов ИВЛ, предназначенных для лечения пациентов с коронавирусом. По данным следствия, за каждый аппарат государство заплатило $28 тыс., при этом их фабричная цена составляет $7,2 тыс.