суд в Канаде может завершить 27 мая слушания об экстрадиции финдиректора Huawei в США

Верховный суд провинции Британская Колумбия огласит свое решение о продолжении или завершении слушаний об экстрадиции в США финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу 27 мая. Об этом в четверг сообщил телеканал CBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, в этот день суд опубликует свое решение по вопросу соблюдения так называемого принципа двойной наказуемости в договоре об экстрадиции между США и Канадой. Согласно ему, для экстрадиции финдиректора нужно, чтобы вменяемое ей правонарушение считалось преступлением как в США, так и в Канаде.

Адвокаты настаивают, что в данном случае речь идет только о нарушении финдиректором американских санкций в отношении Ирана, а не о мошенничестве, на чем настаивает обвинение, поэтому и экстрадиция невозможна. Сторона обвинения, напротив, убеждена, что Мэн Ваньчжоу следует экстрадировать из Канады в США в связи с мошенничеством, а не из-за нарушения антииранских санкций Вашингтона.

Если суд примет доводы защиты, то обвиняемую могут освободить. При этом прокуратура может еще обжаловать решение. Если суд примет аргументы стороны обвинения, то вторая фаза слушаний об экстрадиции должна продолжиться в июне. Первая фаза завершилась в январе, когда суд взял время на принятие решения о соблюдении принципа двойной наказуемости.