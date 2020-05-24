Ким Чен Ын впервые за 3 недели провел встречу по вопросам ядерного сдерживания

Северокорейский лидер Ким Чен Ын провел встречу по обсуждения вопроса сдерживания ядерной войны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газета.ru, сообщает агентство KCNA.

По данным агентства, в рамках совещания прошло обсуждение мер новой политики по усилению сдерживания ядерной войны.

Сообщения о публичном появлении главы КНДР стали первыми за последние три недели. До этого Ким Чен Ын лично присутствовал на открытии завода по производству удобрений, которое прошло в начале мая.

До этого 25 апреля СМИ Гонконга сообщили о смерти Ким Чен Ына. По некоторым данным, он умер после операции на сердце, которая прошла неудачно. Это произошло из-за того, что руки хирурга якобы сильно дрожали. Позднее глава Корейской ассоциации дружбы и специальный представитель комитета по культурным связям КНДР Алехандро Као де Бенос назвал сообщения о смерти главы Северной Кореи ложными. Также спустя сутки The Guardian со ссылкой на данные спутника написал о нахождении поезда, который мог принадлежать Ким Чен Ыну, в курортном городе на восточном побережье Северной Кореи.