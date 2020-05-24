Полиция Гонконга задержала около 120 участников акции протеста

Гонконгская полиция задержала 24 мая около 120 демонстрантов, которые попытались собраться на акцию протеста против планов Пекина принять резолюцию о подготовке законопроекта об обеспечении национальной безопасности в Гонконге - специальном административном районе КНР. Об этом сообщила газета South China morning post со ссылкой на местную полицию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным на 16:30 по местному времени, около 120 человек, 40 из которых пытались соорудить баррикады на улицах Гонконга, были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в торговых районах Козуэй-бэй и Ваньчай. Ранее издание сообщило о задержании нескольких человек, в том числе зампредседателя оппозиционной Партии народной власти Там Такчи.

Всего, как отмечает газета, на улицы Гонконга в воскресенье вышли тысячи протестующих. Полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов после их отказа разойтись в ответ на предупреждения сотрудников правоохранительных органов об их участии в незаконных собраниях и нарушении правил социального дистанцирования в условиях пандемии.

По свидетельству корреспондента ТАСС, под охрану были взяты правительственные объекты и офисы канцелярии центральных властей КНР - эти здания ограждены пластиковыми двухметровыми барьерами, наполненными водой. На ключевых перекрестках были видны патрули. Они останавливали и проверяли машины, вызывающие подозрение.

Это первая уличная демонстрация в Гонконге за последние месяцы. Ее участники опасаются, что новый закон будет ущемлять права и свободы местного населения, противоречить формуле "одна страна - две системы" и нарушать автономию района. Резолюция о подготовке соответствующего законопроекта включена в повестку сессии Всекитайского собрания народных представителей, проходящей в Пекине. Демонстранты также подвергли критике планы принятия в Гонконге закона об уважении гимна КНР.