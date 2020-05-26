В Китае за сутки выявлено семь новых случаев активного заражения коронавирусом

Другие страны 26 мая 2020 06:01 (UTC+04:00)
В Китае за сутки выявлено семь новых случаев активного заражения коронавирусом

В материковом Китае за истекшие сутки было зарегистрировано семь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 и 29 бессимптомных больных. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Все новые инфицированные с активной формой болезни прибыли из-за рубежа: пять выявлены в автономном районе Внутренняя Монголия, по одному - в провинции Фуцзянь и Шанхае.

Из 29 бессимптомных случаев один "импортирован". Всего под наблюдением медиков находятся 403 бессимптомных носителя коронавируса.

За сутки не зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с COVID-19.

Днем ранее в Китае было выявлено 11 новых случаев активного заражения коронавирусом и 40 бессимптомных больных.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 634 человека, зарегистрировано 82 992 активных случая заражения, из них 1 731 ввезенный из-за границы.

В медучреждениях страны продолжает лечиться 81 человек, состояние семерых пациентов оценивается как тяжелое. Излечились и выписаны из больниц более 78 тысяч человек.

На китайских территориях вне материковой части за сутки не зафиксировано новых случаев заражения. С декабря прошлого года в трех районах подтверждено 1 551 случай заболевания: в Гонконге - 1 065 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 441 (семь смертей).

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