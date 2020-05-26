Более 30 тыс. человек оказались в зоне наводнения на северо-востоке Индии

Более 30 тыс. человек оказались в зоне наводнения в северо-восточном индийском штате Ассам. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает во вторник телеканал NDTV.

По этой информации, мощные ливни, обрушившиеся на Ассам, принесены в этот регион тайфуном "Ампхан", который потерял силу и превратился в дождевой фронт. От наводнения пострадали 127 деревень в пяти округах штата.

Эвакуация жителей проходит в условиях мер строгой изоляции, введенных из-за пандемии коронавируса. Число инфицированных в этом штате составляет 526 человек, четверо умерли.

Циклон "Ампхан" пришел 20 апреля со стороны Бенгальского залива и ударил по побережью Индии и Бангладеш. Ветер валил деревья, телеграфные столбы и мачты линий электропередачи, срывал крыши с домов. Средняя скорость ветра составляла 43-46 м/с с порывами до 53 м/с. Штормовой ветер принес значительные разрушения, серьезно пострадала столица штата Западная Бенгалия - город Калькутта. От удара стихии, по оценкам местных властей, погибли не менее 107 человек, из них 85 - в Индии и 22 - в Банглашеш.