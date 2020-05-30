У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано у побережья Филиппин. Об этом в субботу сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, эпицентр находился в 234 км к юго-востоку от города Кабуран (население около 12,6 тыс. жителей). Очаг залегал на глубине 42 км.

Данные о пострадавших, разрушениях или угрозе цунами не поступали.