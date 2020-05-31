Муж не смог найти работу при пандемии, и жена забила его до смерти

В индийском штате Мадхья-Прадеш жена жестоко расправилась со своим 38-летним мужем, когда тот не смог найти во время пандемии коронавируса новую работу. Убийство произошло 24 мая в деревне Харкала, сообщили в издании India Today, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Отмечается, что супруга 38-летнего Рамеша Лила попросила его найти новую работу во время карантина. С задачей мужчина не справился. Днем 24 мая жена и ее мать набросились на Рамеша и жестоко его избили.

Брат пострадавшего доставил его в больницу, где он и скончался от полученных травм 27 мая. Задержаннным женщинам предъявили обвинения в убийстве.

Ранее сообщали о том, что в Индии священник отрубил голову прихожанину в храме для того, чтобы избавить мир от коронавируса.

Власти Индии с 8 июня начнут постепенно отменять ограничительные меры по коронавирусу в ряде зон с благоприятными эпидпоказателями. Режим изоляции в Индии ввели 25 марта, после чего он продлевался до 31 мая.

По сведениям статистического сайта Worldometer, в Индии зарегистрировано 175 434 случая коронавирусной инфекции, 4 983 инфицированных умерли, 82 945 выздоровели.

Власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии неизвестного происхождения 31 декабря 2019 года. В январе было установлено, что она спровоцирована новым типом коронавируса (вызывает болезнь COVID-19). 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией на фоне распространения инфекции в десятках стран. По последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 6 миллионов.