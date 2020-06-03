Власти индийского Мумбаи эвакуировали более 10 тыс. человек из-за циклона "Нисарга"

Власти "экономической столицы Индии" - мегаполиса Мумбаи - эвакуировали более 10 тыс. жителей прибрежных районов города и прилегающих регионов на фоне приближающегося тропического циклона "Нисарга", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает в среду телеканал NDTV, жителям города запрещено выходить на береговую линию из-за соображений безопасности.

Полиция города сообщила, что будет задерживать всех, кто будет замечен на пляжах, променадах и в прибрежных парках с утра среды до полудня четверга. Городские власти также обратились к жителям с просьбой не покидать дома в течение двух дней и быть готовыми к возможным отключениям электроэнергии, отмечает телеканал.

Эвакуация также проводится в соседних регионах штата Махараштра, столицей которого является Мумбаи, а также в штате Гуджарат.

Мощный тропический шторм "Нисарга" приближается к западному побережью Индии и в среду днем подойдет к берегу. Как ранее сообщил Метеорологический департамент Индии на своем сайте, циклон пересечет север Махараштры и прилегающее южное побережье Гуджарата между Харихарешваром (Махараштра) и Даманом.

Циклон, скорость ветра в котором, по прогнозам, будет достигать 110 км/ч, может нанести удар и по Мумбаи. Если это произойдет, это будет первый мощный циклонный шторм, который обрушится на этот город с 1882 года. Ситуация осложняется тем, что в городе отмечено более 41 тыс. случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Власти отмечают, что все чрезвычайные службы города и соседних регионов уже приведены в состояние повышенной готовности.

"Нисарга" - уже второй тропический циклонный шторм, который угрожает Индии за последнее время. Ранее циклон "Ампхан", пришедший 20 мая со стороны Бенгальского залива, ударил по восточному побережью Индии и по Бангладеш. Ветер валил деревья, телеграфные столбы и мачты линий электропередачи, срывал крыши с домов. Средняя скорость ветра составляла 43-46 м/с с порывами до 53 м/с. Штормовой ветер принес значительные разрушения, серьезно пострадала столица штата Западная Бенгалия - город Калькутта. От удара стихии в Индии и Бангладеш погибли более 100 человек.